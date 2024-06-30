Schmatzo
Folge 295: Schmatzo: Hamburger
16 Min.Folge vom 30.06.2024
Die Kochkids David und Noah sind ein tolles Team, und teilweise ist Alex Hilfe fast überflüssig bei den Kochschritten. Trotzdem hat er natürlich wieder viele Tipps und Tricks parat: Zum Beispiel zeigt er den Kids wie Mayonnaise ganz einfach selbst hergestellt werden kann. Natürlich steht auch das heutige Bastelthema ganz im Zeichen des "Wilden Westens." Estelle, Joanna, Lou-Anne und Nico gestalten Steckbriefe, wie man sie von Kopfgeldjägern kennt. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
