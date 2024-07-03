Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: So frühstückt Alex am liebsten

ORF1Staffel 1Folge 296vom 03.07.2024
Schmatzo: So frühstückt Alex am liebsten

Schmatzo: So frühstückt Alex am liebstenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 296: Schmatzo: So frühstückt Alex am liebsten

16 Min.Folge vom 03.07.2024

In dieser Folge dreht sich alles um das perfekte Frühstück. Da darf ein frisch gebackener Striezel und selbstgemachte Marmelade nicht fehlen. Wie gut, dass Alex Estelle und Noemi zur Seite hat: Die zwei Zuckerbäckerinnen zeigen ihm, wie sie die Striezel in Windeseile flechten. Außerdem bereiten die drei Frühstücksköche selbstgemachte Marmelade zu. Mit Nadel, Faden und Teefiltern basteln Elias, Ashley, Amos und Anna-Sophie kreative Teebeutel. Alex zeigt ihnen außerdem, wie einfach es geht, Tee selbst herzustellen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen