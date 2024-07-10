Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo

Schmatzo: Essen wie in Japan

ORF1Staffel 1Folge 297vom 10.07.2024
Schmatzo: Essen wie in Japan

Schmatzo: Essen wie in JapanJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 297: Schmatzo: Essen wie in Japan

16 Min.Folge vom 10.07.2024

Ganz "wie in Japan" geht es in dieser Sendung zu: Deshalb stehen Sushis und Makis am Kochplan. Die Kochkids Theresa und Nepomuk sind nicht nur echte Japan-Fans sondern auch ziemlich experimentierfreudig. Sie kosten sich durch die exotischen Zutaten der japanischen Küche, und das sorgt für einige geschmackliche Überraschungen. Ziemlich überrascht ist auch Alex, denn der muss erkennen, dass er beim Maki-Formen von Theresa und Nepomuk noch einiges lernen kann. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

