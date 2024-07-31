Schmatzo: PiratenpartyJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 302: Schmatzo: Piratenparty
16 Min.Folge vom 31.07.2024
Alex und die Koch-Kids stechen heute in See! Und was wird auf so einem Piratenschiff gegessen? Fisch im Ganzen! Anna-Sophie und Amos bereiten mit Alex eine Goldbrasse im Kräutermantel zu. Außerdem gehört zu einem echten Piratenessen natürlich auch ein geheimer Schatz. Welche süße Überraschung sich die drei Köche bloß überlegt haben? David, Elias, Estelle und Ashley basteln währenddessen an wilder Piratendekoration: Totenkopffahnen und eine Flaschenpost mit selbst gemalter Schatzkarte. Na dann: Volle Kraft voraus! Bildquelle: ORF
