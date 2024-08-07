Schmatzo
Folge 303: Schmatzo: Ravioli
19 Min.Folge vom 07.08.2024
Der Koch-Kids-Club widmet sich der hohen Kunst des Ravioli-Machens: Den Teig dieser gefüllten Nudelspezialität stellen Elias, Ashley und Alex mit Hilfe einer Pastamaschine selbst her. Die Pastamaschine versetzt Alex in unglaubwürdiges Staunen, denn Ashley und Elias funktionieren sie einfach zur "Musikmaschine" um. Außerdem gibt es wieder eine Nachtischüberraschung, die Estelle in den siebten Geschmackshimmel abheben lässt. Davor heißt es am Basteltisch aber kleben, stempeln und schmücken, was das Zeug hält: Noemi, Estelle, Joanna und Stani designen kreative Tischsets. Man darf gespannt sein! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
