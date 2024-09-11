Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Frankreich

ORF1Staffel 1Folge 311vom 11.09.2024
Schmatzo: Frankreich

Schmatzo: FrankreichJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 311: Schmatzo: Frankreich

16 Min.Folge vom 11.09.2024

Französisches Essen ist weltberühmt. Auf Froschschenkel und Schnecken wird aber schnell verzichtet. Deshalb zaubern Joanna, Nico und Alex in dieser Folge köstliche süße und pikante Crêpes. Diese französischen Palatschinken treffen jeden Geschmack. Alex verpasst Nico noch einen Franzosenbart, und los geht's mit dem Crêpes-Hochwurf-Wettbewerb. Die Bastelkids Noemi, Elias, Noah und Estelle werden diesmal mit einer stinkenden Käseplatte von Alex überrascht. Nach der Käseverkostung verwandeln sie ihre Portraitfotos zu richtigen Franzosen und Französinnen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen