ORF1Staffel 1Folge 316vom 09.10.2024
15 Min.Folge vom 09.10.2024

In Alex' Hexenkessel schmort das Gruselgulasch. Auch glitschige Gummi-Regenwürmer schlängeln sich diesmal auf den Tellern der Kids. Amos, Ashley und Alex zerhacken und zerschneiden die Zutaten zu einem monstermäßigen Gruselessen. Schauderhafte Überraschungen lauern überall. Gegen die Dunkelheit basteln Estelle, Joanna, David und Clemens gespenstische Teelichter aus Gips und erschrecken sich mit furchterregenden Accessoires. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

