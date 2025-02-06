Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Cocktailparty

ORF1Staffel 1Folge 332vom 06.02.2025
Schmatzo: Cocktailparty

Schmatzo: CocktailpartyJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 332: Schmatzo: Cocktailparty

16 Min.Folge vom 06.02.2025

Die Kochkids Conny, Lara, David, Estella, Luis und Sarah sind nicht so gut drauf, weil das Wetter schlecht ist. Zum Glück hat Alex genau das richtige Thema parat: Eine Cocktail-Sommerparty ist geplant mit Schokolade, Kokos und vielen verschiedenen Früchten. Wer mit Alex den Cocktail schütteln darf, das entscheidet die Limbostange. Auf geht’s zum Limbo-Dance! Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen