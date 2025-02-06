Schmatzo: CocktailpartyJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 332: Schmatzo: Cocktailparty
16 Min.Folge vom 06.02.2025
Die Kochkids Conny, Lara, David, Estella, Luis und Sarah sind nicht so gut drauf, weil das Wetter schlecht ist. Zum Glück hat Alex genau das richtige Thema parat: Eine Cocktail-Sommerparty ist geplant mit Schokolade, Kokos und vielen verschiedenen Früchten. Wer mit Alex den Cocktail schütteln darf, das entscheidet die Limbostange. Auf geht’s zum Limbo-Dance! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
