Schmatzo: Griechisch

ORF1Staffel 1Folge 337vom 11.02.2025
16 Min.Folge vom 11.02.2025

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute kochen die Kochkids Noemi, Lara, Simon, Conny, Luis und Amos griechische Spezialitäten. Alex hat Oliven und Schafskäse mitgebracht, was wohl heute die Kids zubereiten? Genau – Tzatziki, Souvlaki und gefüllte Weinblätter mit Reis. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

