Schmatzo: American SteakJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 339: Schmatzo: American Steak
15 Min.Folge vom 13.02.2025
Heute kochen Hadis, Conny, Amos, Carina, Simon und Sarah zusammen mit Alex amerikanisches Essen. Es gibt Steak mit Kartoffelpüree. Püree mögen nicht alle, aber Alex verspricht, das beste Kartoffelpüree überhaupt zu kochen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
