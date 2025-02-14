Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 340vom 14.02.2025
15 Min.Folge vom 14.02.2025

Würstchen, Würstchen überall, das ist wohl ein Schmatzo-Fall! Aber wie wird Wurst eigentlich gemacht? Estella und Simon stellen ihr Fleischhauer-Talent unter Beweis. Sie versuchen sich am Fleischwolf und nehmen die knifflige Herausforderung, den Schweinedarm zu füllen, in Angriff. In Hot Dog Brötchen gepackt, mit Senf und Sauerkraut getoppt, überraschen die Fleischer mit ihrer selbstgemachten Bratwurst. Die Würste erinnern Antonia, Lara, Hannah und David an Modellierballons. Schnell aufgeblasen und gedreht, schon der "Luft-Dackel" hier steht. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
