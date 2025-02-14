Schmatzo
Folge 340: Schmatzo: Wurst
15 Min.Folge vom 14.02.2025
Würstchen, Würstchen überall, das ist wohl ein Schmatzo-Fall! Aber wie wird Wurst eigentlich gemacht? Estella und Simon stellen ihr Fleischhauer-Talent unter Beweis. Sie versuchen sich am Fleischwolf und nehmen die knifflige Herausforderung, den Schweinedarm zu füllen, in Angriff. In Hot Dog Brötchen gepackt, mit Senf und Sauerkraut getoppt, überraschen die Fleischer mit ihrer selbstgemachten Bratwurst. Die Würste erinnern Antonia, Lara, Hannah und David an Modellierballons. Schnell aufgeblasen und gedreht, schon der "Luft-Dackel" hier steht. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0