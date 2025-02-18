Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 343vom 18.02.2025
19 Min.Folge vom 18.02.2025

Alles steht Kopf. Eine Teeparty ohne Tee? Ganz schön verrückt! Wie bei Alice im Wunderland geht es diesmal im Schmatzo Koch-Kids-Club zu. Bezaubernde Apfelstrudelrosen und Heiße Schokolade am Holzlöffel mit Marshmallows richten die feinen Damen Lara und Antonia an. Statt aus Tassen trinken sie doch tatsächlich aus den Teekannen. Was für eine verdrehte Welt. David, Hannah, Estella und Simon verwandeln gewöhnliches Geschirr in eine ausgefallene Etagere, ein mehrstöckiges Gestell für allerlei Köstlichkeiten. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

