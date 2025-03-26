Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo: Zucchini

ORF1Staffel 1Folge 373vom 26.03.2025
16 Min.Folge vom 26.03.2025

Es ist grün, fühlt sich rau an und hat dieselbe Farbe wie eine Gurke. Es ist die Zucchini. Jonas und Lola dürfen als gelbes Team Zoodles machen. Das sind Zucchininudeln, die mit einem Spiralschneider gemacht werden. Paul und Sebastian dürfen Zucchini-Hälften mit Faschiertem, Thunfisch oder Gemüse nach Wahl füllen und somit kleine Zucchini-Schiffe bauen. Gloriyas und Ronjas Aufgabe sieht zuerst nicht einfach aus - denn sie sollen Zucchini-Rosen bauen. Alex macht es vor. Dabei wird Blätterteig in Streifen geschnitten und mit dünnen Zucchini-Scheiben belegt. Alex will die übrigen Zucchini nicht verschwenden und denkt sich Zucchini-Kartoffel-Taler als Restlverwertung aus. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

