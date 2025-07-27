Schmatzo
Folge 399: Schmatzo: Afrikanisch
15 Min.Folge vom 27.07.2025
Zu afrikanischen Rhythmen tanzen die Köche Noah, Hannah und Alex in die Küche. Passend zum urigen Hühnereintopf kosten sie sich durch die afrikanischen Zutaten. Noah entdeckt sein Operations-Talent beim Zerteilen des Huhns, das Zerstampfen der Yamswurzel für die Beilage Fufu gelingt allerdings noch nicht so ganz. Estella, Fiona, Hadis und Luis sind von den traditionellen afrikanischen Klängen fasziniert und binden ihre eigene Trommel. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
