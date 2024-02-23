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Schmatzo

Schmatzo: Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Kräutercreme - dazu Pfefferminzeistee

ORF1Staffel 1Folge 87vom 23.02.2024
Schmatzo: Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Kräutercreme - dazu Pfefferminzeistee

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Folge 87: Schmatzo: Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Kräutercreme - dazu Pfefferminzeistee

16 Min.Folge vom 23.02.2024

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute wählen die sechs Kids ihr liebstes Fischgericht aus: selbstgemachte Fischstäbchen mit Kartoffelsalat. Dazu gibt es noch einen selbstgemachten Pfefferminzeistee mit Himbeereiswürfeln. Passend zu den Fischstäbchen haben sich Estelle, Nico, Lou-Anne und Anna Bastelideen überlegt, die gut zum Meer passen: Serviettenwale und Zitronenschiffchen Bildquelle: ORF/René Rothkopf

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