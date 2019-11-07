Schmetterlinge im Bauch
Folge 106: Episode 106
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nellys Tag fängt so gut an: Die Presse reißt sich um sie, aber Mark scheint davon nicht begeistert zu sein und verhält sich kühl. Auch die Kollegen verstummen in ihren Gesprächen, wenn Nelly auftaucht. Und Nils hat kein Ohr für sie, weil er mit Maybritt beschäftigt ist. Die Welt hat sich gegen Nelly verschworen - und zu Hause bei Katrin wartet schon die nächste Hiobsbotschaft ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1