Schmetterlinge im Bauch
Folge 107: Episode 107
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Für Nelly bringt ihre neue Position als Teilhaberin allerlei unangenehme Veränderungen: Katrin empfiehlt ihr den Auszug, das Verhältnis zu ihren Kollegen kühlt sich deutlich ab und schließlich benutzt sie Konstantin auch noch als hübsches, aber dämliches Star Line-Gesichtchen bei Geschäftsverhandlungen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1