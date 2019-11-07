Schmetterlinge im Bauch
Folge 112: Episode 112
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nils und Nelly stecken in einem schäbigen Motel fest. Obwohl nichts passiert, verbringen sie wie ein Pärchen die Nacht gemeinsam auf einer engen Pritsche. Mark und Maybritt interpretieren das aber anders, als sie plötzlich im Zimmer stehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1