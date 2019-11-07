Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schmetterlinge im Bauch

Episode 120

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 120vom 07.11.2019
Joyn+
Episode 120

Episode 120Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 120: Episode 120

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nach dem Kuss hat niemand mehr einen Zweifel: Nelly und Nils sind wie geschaffen füreinander. Und mit seiner Hilfe schafft sie es, die Geschichte mit Jens endgültig abzuschließen. Doch als sie Omi Lachner ihre selbst ausgedachte Liebesgeschichte auftischen, passiert's: Nelly beginnt, Nils mit anderen Augen zu sehen. Der magische Moment: Nelly ist verliebt!

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen