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Schmetterlinge im Bauch

Episode 24

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 24vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 24: Episode 24

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nellys Chaostag fängt gut an: Sie weist Niklas Petermann in seine Schranken, indem sie ihm eine Lehre erteilt. Zu Hause tritt sie ins Fettnäpfchen, indem sie Katrin von Hennings drohender Kündigung erzählt - der macht ihr daraufhin Vorwürfe. Als sie schließlich am Abend mit Katrin in der Bar sitzt, findet sie nicht die erhoffte Ruhe, sondern eine erneute Herausforderung ...

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