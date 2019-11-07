Schmetterlinge im Bauch
Folge 25: Episode 25
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Am Tag seiner geplatzten Hochzeit weiß Nils nur einen Ausweg aus seiner Trauer: Er zieht sich in seine Werkstatt zurück und stürzt sich in Arbeit. Dabei vergisst er, dass er eigentlich noch seine Hände schonen sollte ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1