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Schmetterlinge im Bauch

Episode 30

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 30vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 30: Episode 30

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nils' Beschwerden bei der Arbeit werden immer schlimmer, schließlich macht er deswegen sogar ein Werkstück kaputt. Frustriert wirft er alles hin, aber Nelly schafft es, ihn erneut zu motivieren. Gemeinsam stellen sie den Hocker für Hansen noch rechtzeitig fertig. Nils bekommt seinen Auftrag - und eine schlimme Nachricht.

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