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Schmetterlinge im Bauch

Episode 31

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 31vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 31: Episode 31

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly muss dem Gerücht entgegentreten, dass Mark und sie eine Affäre haben. Mark konterkariert ihre Bemühungen, weil er Konstantin, der ihm weitere Affären mit Kolleginnen verboten hat, seine Unabhängigkeit beweisen will. Als Nelly ihn deshalb erbost zur Rede stellt, kommt es zu einem Kuss. Nils wiederum erfährt, dass er seine rechte Hand fast ein halbes Jahr lang nicht belasten darf ...

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