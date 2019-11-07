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Schmetterlinge im Bauch

Episode 33

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 33vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 33: Episode 33

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Angestachelt von Nellys Ablehnung ihm gegenüber, beschließt Mark, sie aus der Reserve zu locken. Er flirtet mit einer der Bewerberinnen für den Stewardess-Posten und versucht damit, in Nelly Eifersucht zu säen ... Nils beginnt seine Schicht im Callcenter. Frustriert muss er sich eingestehen, dass er ein schlechter Verkäufer ist. Als Nils abends nach Hause kommt, erwartet ihn eine Überraschung ...

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