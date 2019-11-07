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Schmetterlinge im Bauch

Episode 41

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 41vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 41: Episode 41

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Alex und Laja wollen von Nils als Arbeitskräfte ernst genommen werden und sich nicht weiter mit Tests hinhalten lassen. Sie entschließen sich kurzerhand, die Türen, an denen sie üben sollten, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Zur gleichen Zeit hat Nils für die Türen ebenfalls einen Käufer gefunden. Fassungslos steht er mit ihm in der leeren Werkstatt.

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