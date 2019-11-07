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Schmetterlinge im Bauch

Episode 44

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 44vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 44: Episode 44

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly und Mark gelingt es nicht, sich aus dem Weg zu gehen. Sie müssen gemeinsam einen schwierigen Gast, ein verwöhntes Einzelkind mit Flugangst, betreuen. Der Junge stiftet großes Chaos, doch die beiden kooperieren außerordentlich gut. Sie bekommen ihn und seine Flugangst in den Griff. Die beiden loben sich gegenseitig und kommen sich erneut näher ...

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