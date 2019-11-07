Schmetterlinge im Bauch
Folge 46: Episode 46
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nach ihrem klaren Schritt auf Mark zu wartet Nelly gespannt auf ihr nächstes Treffen, aber Mark geht ihr konsequent aus dem Weg. Mehr noch: Er demonstriert vor den Augen von Nils und Maybritt, dass sein einziges Interesse leichten Abenteuern gilt ...
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Schmetterlinge im Bauch
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Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1