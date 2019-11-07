Schmetterlinge im Bauch
Folge 47: Episode 47
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly nimmt sich vor, sich Mark aus dem Kopf zu schlagen, denn er wird sich wohl nie ändern. Sie erfährt, dass eine Kundin, die Mark gestern noch getroffen hat, ihn als Piloten ablehnt und will wissen, warum. Schließlich erlebt sie eine Überraschung ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1