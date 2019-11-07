Schmetterlinge im Bauch
Folge 49: Episode 49
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Mark beobachtet ein verdächtiges Treffen von Judith und Hallstedt. Er glaubt, Judith bei einer unsauberen Aktion ertappt zu haben. Doch in Wirklichkeit tappt er in eine von ihr und Hallstedt gestellte Falle ... Nelly sehnt sich nach einem Techtelmechtel mit Mark. Doch ihre Mutter kommt ihr immer wieder dazwischen. Nils muss Nellys Absage für den Merengue-Abend hinnehmen, lernt dadurch aber Maybritt kennen. Die beiden kommen sich näher.
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Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1