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Schmetterlinge im Bauch

Episode 49

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 49vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 49: Episode 49

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Mark beobachtet ein verdächtiges Treffen von Judith und Hallstedt. Er glaubt, Judith bei einer unsauberen Aktion ertappt zu haben. Doch in Wirklichkeit tappt er in eine von ihr und Hallstedt gestellte Falle ... Nelly sehnt sich nach einem Techtelmechtel mit Mark. Doch ihre Mutter kommt ihr immer wieder dazwischen. Nils muss Nellys Absage für den Merengue-Abend hinnehmen, lernt dadurch aber Maybritt kennen. Die beiden kommen sich näher.

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