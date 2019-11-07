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Schmetterlinge im Bauch

Episode 50

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 50vom 07.11.2019
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Episode 50

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Schmetterlinge im Bauch

Folge 50: Episode 50

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Mark lässt Judiths verlockendes Angebot nicht mehr los. Er riskiert sogar, Nelly zu verärgern, weil er in Gedanken bei der Möglichkeit ist, reich zu werden. Als er Nelly durch die Blume fragt, wie sie an seiner Stelle handeln würde, rät sie ihm ab. Doch Mark riskiert es trotzdem - und verliert alles. Nelly geht die Neugier ihrer Mutter auf die Nerven.

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Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

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