Schmetterlinge im Bauch
Folge 51: Episode 51
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly wird von Mark beim ersten aussichtsreichen Frühstück einfach sitzen gelassen. Sie kann nicht wissen, dass Mark gerade sein Vermögen verloren hat, doch er liefert auch keine Erklärung nach ... Judith und Hallstedt feiern den geglückten Ruin von Mark, doch Hallstedt kommt jetzt erst in Fahrt. Um Mark endgültig fertigzumachen, will er eine Fahrerflucht inszenieren ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1