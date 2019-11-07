Schmetterlinge im Bauch
Folge 54: Episode 54
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly hat die Nachricht von Marks Verhaftung wie ein Blitz getroffen. Von Konstantin erfährt sie, dass es für ihren Geliebten nicht gut aussieht. Sie glaubt, die Ungewissheit nicht aushalten zu können und beschließt, nach Istanbul zu reisen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1