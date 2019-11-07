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Schmetterlinge im Bauch

Episode 63

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 63vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 63: Episode 63

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nils verzehrt sich nach Nelly und kann ihr Glück mit Mark nicht länger ertragen. Fest entschlossen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, macht er einen großen Schritt in eine neue Richtung ... Nelly hat bei Mark Misstrauen geweckt, Hallstedt könnte bei dem fingierten Drogen-Schmuggel mehr sein als ein Retter in der Not. Er weiht daraufhin ausgerechnet Judith ein.

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