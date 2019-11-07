Schmetterlinge im Bauch
Folge 65: Episode 65
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nils wird aus Maybritt nicht schlau - kann er auch nicht. Sie bereut ihre Flucht vom Vortag und taucht wie die beste Freundin überraschend beim Heyden-Frühstück auf. Beide Aktionen kann sie nicht erklären ... Henning muss alle Register ziehen, um Katrin zurückzugewinnen ... Von ihrem schlechten Gewissen getrieben veranlasst Judith, dass Mark wieder eine wichtige Flugverbindung fliegen darf, aber der Flieger hebt nicht ab ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1