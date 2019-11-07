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Schmetterlinge im Bauch

Episode 73

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 73vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 73: Episode 73

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly und Mark bekommen von Nils die entscheidenden Informationen, dass Hallstedt sie reingelegt hat. Marks Rettung scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch gerade, als sie Konstantin informieren wollen, erleben sie eine böse Überraschung ... Laja wirft Alex vor, ihren Streit mit Zack auszunutzen, dabei wollte Alex nur zur Versöhnung der beiden beitragen ...

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