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Schmetterlinge im Bauch

Episode 82

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 82vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 82: Episode 82

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nellys unfreiwilliger Ausflug mit Mark im Helikopter kostet sie fast ihren Job. Judith kann nicht verhindern, dass Hallstedt ihr anbietet, das Star Line-Gesicht zu werden. Beleidigt warnt sie Nelly davor, sich auf die Protektion von Hallstedt zu verlassen. Alex sieht in dem Sänger Hot Steam ihre Chance ins Showgeschäft einzusteigen. Ob sie die Sicherheitsleute überlisten und ihn treffen kann?

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