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Schmetterlinge im Bauch

Episode 85

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 85vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 85: Episode 85

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nachdem Hallstedt mitbekommen hat, dass Judith ihn mit der Bild-Auktion hereingelegt hat, macht er deutlich, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Da sich gleichzeitig Konstantin wie ein echter Freund verhält, zweifelt Judith daran, ob es richtig war, sich gegen die Eppingers und für Hallstedt zu entscheiden. Noch wäre es möglich umzuschwenken ...

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