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Schmetterlinge im Bauch

Episode 87

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 87vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 87: Episode 87

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly hat Konstantin ihre Beziehung zu Mark gestanden. Als seine Reaktion darauf positiv ist, entscheidet sie sich, ihm auch zu erzählen, dass Mark seine Anteile verpfändet hat ... Alex droht aufzufliegen, als Tante Inge sie bei Star Line besuchen will. Sie glaubt, sie sei dort Stewardess-Azubi ... Klemmi darf Jenny mit der Schere aus dem Rentierkostüm schneiden, doch der Anblick ist zu viel für ihn ...

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