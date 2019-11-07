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Schmetterlinge im Bauch

Episode 88

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 88vom 07.11.2019
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Episode 88

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Schmetterlinge im Bauch

Folge 88: Episode 88

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly gelingt es endlich, Mark davon zu überzeugen, dass er seinen Bruder um Hilfe bitten muss. Doch zu spät: Hallstedt kommt ihm zuvor - und plötzlich ist Mark draußen. Eigentlich will sich Nils nur bei Maybritt bedanken. Doch wie sich herausstellt, funktioniert die erotische Anziehungskraft zwischen den beiden noch, aber zu Nils' Ärger will Maybritt auf einmal nur Freundschaft.

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Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

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