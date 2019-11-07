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Schmetterlinge im Bauch

Episode 92

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 92vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 92: Episode 92

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nils spricht Nelly gegenüber offen über seine tiefen Gefühle, die er für sie empfindet. Es stellt sich heraus, dass Nelly mit dem Geständnis weniger umgehen kann als Nils selber. Die Frage, wer wo mit wem Silvester feiert, bekommt eine besondere Bedeutung für alle Beteiligten - auch für Mark. Tante Inges Besuch nähert sich dem Ende - eigentlich ...

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