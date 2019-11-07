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Schmetterlinge im Bauch

Episode 96

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 96vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 96: Episode 96

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Mark nimmt das unmoralische Angebot der Borodina leichtfertig als Scherz - nicht so Nelly. Sie begreift intuitiv, dass dahinter mehr steckt als nur eine dekadente Laune. Als Hallstedt Mark brutal unter Druck setzt, erscheint das Angebot plötzlich als mögliche Option. Katrin ahnt, dass hinter den merkwürdigen SMS niemand anderes als ihr braver Freund Henning stecken kann ...

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