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Schmugglern auf der Spur

Coke on the Water

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 19.05.2026
Coke on the Water

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Schmugglern auf der Spur

Folge 6: Coke on the Water

42 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten. Die Mitarbeiter von Homeland Security sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen.

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