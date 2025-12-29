Schmugglern auf der Spur
Folge 5: Koks im Körper
43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Am Flughafen in Atlanta wird ein verdächtiger Reisender aus Panama aufgehalten. Die Beamten vermuten, dass er zu einer Gruppe gehört, die Personen dafür nutzt, Kokain in ihrem Körper zu schmuggeln. In Puerto Rico sucht die Marine nachts nach einem verlassenen Boot, auf dem sich Drogen befinden sollen.
Schmugglern auf der Spur
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH