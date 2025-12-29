Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmugglern auf der Spur

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 29.12.2025
43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Am Flughafen in Atlanta wird ein verdächtiger Reisender aus Panama aufgehalten. Die Beamten vermuten, dass er zu einer Gruppe gehört, die Personen dafür nutzt, Kokain in ihrem Körper zu schmuggeln. In Puerto Rico sucht die Marine nachts nach einem verlassenen Boot, auf dem sich Drogen befinden sollen.

ProSieben MAXX
