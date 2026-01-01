Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmugglern auf der Spur

Undercover-Einsatz

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 18.02.2026
Undercover-Einsatz

Undercover-EinsatzJetzt kostenlos streamen

Schmugglern auf der Spur

Folge 6: Undercover-Einsatz

43 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Am Grenzübergang in El Paso patrouillieren die Beamten entlang des Grenzzauns, um illegale Einwanderer sofort festzunehmen. In Orange County bereitet Homeland Security einen Undercover-Einsatz vor: Ein verdeckt ermittelnder Polizist trifft sich mit bekannten Drogenhändlern, um sie auf frischer Tat zu ertappen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schmugglern auf der Spur
ProSieben MAXX
Schmugglern auf der Spur

Schmugglern auf der Spur

Alle 2 Staffeln und Folgen