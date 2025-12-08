Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 2vom 08.12.2025
48 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Die österreichischen Ski-Orte wissen genau, was die Wintersportfans brauchen: Panorama-Blicke und Party-Power. Ob im Zillertal, in Saalbach oder in Hinterglemm - hier trifft sich die internationale Feiergesellschaft auf 2.000 Metern Höhe, und das einzige Risiko ist die "Berghütten-Eskalationskette". Wenn der DJ zum "Schifoan"-Remix auflegt und die Après-Meute sich begeistert anschließt, dann wissen alle: Die letzte Gondel ist egal - hier fährt heute keiner mehr talwärts.

ATV
