Schnee Olé
Folge 2: In bester Feierlaune
48 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Die österreichischen Ski-Orte wissen genau, was die Wintersportfans brauchen: Panorama-Blicke und Party-Power. Ob im Zillertal, in Saalbach oder in Hinterglemm - hier trifft sich die internationale Feiergesellschaft auf 2.000 Metern Höhe, und das einzige Risiko ist die "Berghütten-Eskalationskette". Wenn der DJ zum "Schifoan"-Remix auflegt und die Après-Meute sich begeistert anschließt, dann wissen alle: Die letzte Gondel ist egal - hier fährt heute keiner mehr talwärts.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schnee Olé
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4