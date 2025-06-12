Schnell ermittelt (2/8): Robert FabianJetzt kostenlos streamen
Dem Tanzlehrer Robert Fabian wird seine Liebe zu Frauen zum Verhängnis. Aber welche der vielen hat ihm seinen letzten Tango beschert? Das schnelle Geständnis einer Tanzlehrerin kann Angelika nicht überzeugen. Zu Franitscheks Leidwesen fühlt sie der vorwiegend weiblichen Kollegenschaft gründlich auf den Zahn. Und Stefan nutzt diesen Fall, um ein altes Hobby wieder aufzunehmen: Line Dance. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Philipp Moog (Peter Feiler) Gerti Drassl (Nicole Wondrak) Michael Ostrowski (Mario Wondrak) Bettina Schwarz (Bixi Leutgeb) Drehbuch: Katharina Hajos (Idee u. Konzept: Eva Spreitzhofer) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg
