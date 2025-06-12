Schnell ermittelt (6/8): Niko HartmannJetzt kostenlos streamen
Ist er gestolpert? Hat man ihn gestoßen? Das lässt sich kaum noch rekonstruieren. Tatsache ist, dass Niko Hartmann durch zu engen Kontakt mit einem Flugzeugrotor zu Tode gekommen ist. Während sich Stefan dieser unüblichen Todesart widmet, muss Angelika gegen Selbstüberschätzung, Proporz und Machtspielchen antreten - und sitzt dabei nicht immer am längeren Ast. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Rüdiger Vogler (Heinrich Hartmann) Andreas Patton (Gernot Hartmann) Jürgen Maurer (Ulrich Haderer) Martina Zinner (Magda Haderer) Drehbuch: Guntmar Lasnig Regie: Andreas Kopriva Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg
