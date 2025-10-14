Wasserschaden mit Happy EndJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 4: Wasserschaden mit Happy End
44 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Das Haus von Azadeh und Mohsen wurde wegen eines Wasserschadens komplett zerstört. Die vierköpfige Familie braucht dringend Hilfe von Nate und Jeremiah. Die Profis ersetzen die kaputten Böden und sanieren die Wände. Die Treppe, die in den ersten Stock führt, muss ebenfalls restauriert und verschönert werden. Die Handwerker bauen eine moderne Küche mit einer großen Kochinsel ein. Zudem wird das Badezimmer im ersten Stock schick eingerichtet.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH