sixxStaffel 1Folge 5vom 14.10.2025
43 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

Sherry möchte ihr Elternhaus, in dem sie gerade lebt, renovieren. Doch sie ist an einige schlechte Handwerker geraten, die mehr Probleme verursacht haben. Jeremiah und Nate eilen der Frau zu Hilfe und beginnen mit dem Umbau. Die Handwerker modernisieren die heruntergekommene Küche. Sherry freut sich besonders über die pinken Fliesen. Im Wohnzimmer erneuern die Profis den Boden und richten es im Retro-Stil ein.

sixx
