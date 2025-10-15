Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 6: Strandfeeling Zuhause
43 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Kelly und Jason haben ein Haus gekauft und zunächst versucht, es selbst zu renovieren. Doch die Arbeit geht nicht voran, und die beiden wenden sich an Jeremiah und Nate. Die Profis erneuern die Böden und die Decken, ziehen Wände hoch und streichen diese. Eine große Küche wird eingebaut und ein Esszimmer daneben errichtet. Zudem verschönern die Handwerker das Schlaf- und Badezimmer des Paares.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH